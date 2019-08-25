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نشر الجيش الإسرائيلي، مساء امس، وحدات من نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي على حدود إسرائيل الشمالية، تحسبا لأي رد محتمل على ضربته الأخيرة على سوريا.

وأفادت صحيفة "Jerusalem Post" المحلية بأن الجيش الإسرائيلي نشر المنظومات تحسبا لرد سوري إيراني على الضربة على قرية عقربا في ريف دمشق، مشيرا إلى أن كل الكتائب في حالة التأهب القصوى.

وأضافت الصحيفة أن الجيش أبلغ سكان مجلسي الجولان وكاتزرين شمال إسرائيل بالهجوم على ريف دمشق، رغم أنه لم يتم حتى الآن فتح أي ملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، عن شن غارة جوية على قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق، قائلا إن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية" انطلاقا من المنطقة.

من جانبه، ذكر الجيش السوري، مساء امس، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت "معظم الصواريخ المعادية".