الجيش السوري يعلن صد هجوم إسرائيلي في سماء دمشق وإسقاط معظم "الصواريخ المعادية"

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أعلن الجيش السوري، مساء اليوم السبت، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، قائلة إنها أسقطت معظم الصواريخ المعادية.

ونقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن مصدر عسكري: "في تمام الساعة 23:30 رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة".

وأضاف المصدر العسكري السوري: "حتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة له قصفت، مساء السبت، أهدافا لفيلق القدس للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية" في قرية عقربا جنوب ريف دمشق لإحباط هجوم خطط لتنفيذه من الأراضي السورية ضد إسرائيل.

وتعرضت سوريا منذ العامين الماضيين لسلسلة واسعة من الضربات التي نفذتها إسرائيل، قائلة إنها تستهدف القوات الإيرانية والجماعات التابعة لها، أو تأتي ردا على "عمليات عدوانية" من قبل الجيش السوري.