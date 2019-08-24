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هجوم غير مسبوق على الامير هاري بسبب تصرفه.. وهذا ما فعله شقيقه

24
AUGUST
2019
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ضجت وسائل الاعلام البريطانية بخبر سفر كل من الاميرين وليام وهاري مع اسرتهما لزيارة جدتهما الملكة إليزابيث الثانية، مع ملاحظة ان الاول استخدم الطائرة التجارية بينما الاخ الاصغر استخدم احدى الطائرات الخاصة، الامر الذي عرضه للكثير من الانتقادات والهجوم القاسي.
 
واكدت الصحف البريطانية ان وليام وزوجته الدوقة كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة استقلوا رحلة شركة "فلاي بي" للطيران إلى أبردين في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا.
 
ولفتت إلى أن سعر التذكرة الواحدة بلغ 73 جنيها إسترلينياً اي نحو 90 دولار، بينما استقل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل طائرة خاصة.
 
ونشرت العديد من الصحف صورا لوليام وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة. في المقابل رفض قصر كينسنغتون التعليق على سفر الأمير وليام بطائرة عادية.
 
واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وميغان بالنفاق والكذب لاستخدامهما طائرات خاصة بينما هما من دعاة حماية البيئة.
 
في المقابل تغزلت بأسرة وليام، قائلين بأنها "تلقن هاري درسا في السفر بالطائرات".
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