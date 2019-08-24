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طهران تكشف عن "مفاجأة" عسكرية من العيار الثقيل!

24
AUGUST
2019
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أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، عن إنتاج صواريخ متطورة وعالية الدقة لم يتم الإعلان عنها ويجري اختبارها "لمفاجأة العدو بها".

وقال العميد قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني، إن "طهران ترصد بصورة يومية ومستمرة تحركات الأميركيين"، مضيفا: "قمنا بتصنيع أسلحة فعالة وسلمناها للقوات المسلحة، ونحن اليوم من يدير المشهد وأثبتنا ذلك في الميدان"..

ونوه تقي زادة، إلى أن "المنظومات الإيرانية الجديدة لا شبيه لها في العالم، وهي ليست هندسة عكسية أو استنساخا عن أي منظومة أجنبية بل خاصة ومحلية بامتياز".

وتابع بالقول: "نمتلك صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها أمام الإعلام، ونخبئ العديد من منجزاتنا العسكرية لنفاجئ بها العدو".

وأشار نائب وزير الدفاع الإيراني إلى إنتاج صواريخ أرض – أرض في بلاده، مردفا: "نحن في نجاح مستمر في هذا المجال، نقوم حاليا بإنتاج أسلحة بحرية وصواريخ مضادة للدبابات والدروع".

وأضاف: "نسعى وراء إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ويمكننا بشكل أفضل تأمين الأمن فيها".

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