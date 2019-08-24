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floccinaucinihilipilification.. مسؤول يحيّر الحضور بـ29 حرفا

24
AUGUST
2019
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ما قرأته للتو في العنوان ليس خطأ طباعيا أو لفظا وضع سهوا، إنما هي واحدة من أطول كلمات اللغة الإنجليزية، التي استخدمها مسؤول هندي مؤخرا لوصف حالة الاقتصاد في بلاده.
 
وأصاب عضو لجنة السياسة النقدية في الهند شيتان غات، الحضور بحالة من الحيرة والذهول، خلال إلقائه كلمة في مؤتمر عام، عندما استخدم كلمة "floccinaucinihilipilification".
 
وتتألف الكلمة من 29 حرفا، وهي مدرجة بالفعل في قاموس أكسفورد ضمن قائمة أطول الكلمات باللغة الإنجليزية، وتعني "اعتبار شيء ما وكأنه بدون أي قيمة".
 
ويعود أصل الكلمة إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، حيث ذكرت لأول مرة ضمن رسالة كتبها الشاعر ويليام شنستون، ويُشار إليها غالبا بأنها أطول كلمة غير تقنية في اللغة الإنجليزية.
 
واستخدم غات الكلمة في محاضر جلسات لجنة السياسة النقدية الأخيرة التي نشرت قبل يومين، مشيرا إلى أن تقديراته تؤكد ارتفاع النمو الاقتصادي في الهند مستقبلا، رغم الأزمات التي يمر بها حاليا.
 
لكن الكلمة التي نطقها غات لا تعد أطول كلمة في اللغة الإنجليزية، إذ يوجد ما هو أطول منها، وهي كلمة "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" التي تتكون من 45 حرفا، وتشير إلى أحد الأمراض الرئوية.
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