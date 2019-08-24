living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مذكرات بخط اليد تكشف حزن الملكة فيكتوريا على زوجها ألبرت

24
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت على الإنترنت وثائق ملكية بريطانية تتضمن رواية موجعة للقلب للملكة فيكتوريا مكتوبة بخط اليد عن وفاة زوجها الأمير ألبرت، وتقدم سردا مباشرا لحزنها الشديد.

تم تحميل صور من دفتر فيكتوريا المكسو بالجلد كجزء من آلاف المستندات والصور على الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه الجمعة للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد ألبرت الأسبوع المقبل.

حكمت الملكة فيكتوريا من عام 1837 حتى وفاتها عام 1901.

وأنجبت من ألبرت - المولود في ألمانيا - تسعة أطفال قبل وفاته بالتيفوئيد عام 1861 عن 42 عاما.

وكتبت فيكتوريا أنها عندما مات ألبرت "قبلت جبهته الرائعة العزيزة وأطلقت صرخة مريرة مؤلمة وقلت: آه يا حبيبي الغالي!، ثم سقطت على ركبتي في صمت، شريدة الذهن يائسة، وغير قادرة على نطق كلمة أو ذرف دمعة."

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout