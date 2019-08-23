العشرات من "ضحايا الاعتداءات الجنسية" يقاضون مدرسة يهودية في نيويورك

A + A -

رفع 38 رجلا دعوى مدنية ضد مدرسة جامعة يشيفا الثانوية بنيويورك، على خلفية اتهامات بتعرضهم لاعتداءات جنسية من قبل معلم ومدير بالمدرسة، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ويقول رافعو الدعوى إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية في الوقت الذي تستر فيه مسؤولو المدرسة على هذه الوقائع.

ويسعى المدعون إلى الحصول على تعويضات قدرها 680 مليون دولار، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت قضية اعتداءات جنسية ضد نفس المدرسة أسقطت من قبل محكمة بنيويورك سنة 2014، بسبب قانون التقادم وانتهاء المهلة القانونية للنظر في الأحداث، غير أن قانونا خاصا بالاعتداءات الجنسية تم تبنيه حديثا أتاح فرصة رفع الدعوى من جديد.