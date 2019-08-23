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ترامب يسعى لتعديل مثير للجدل يطال قانون الجنسية الأمريكية

23
AUGUST
2019
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن إدارته تسعى بجدية لإنهاء منح الجنسية الأمريكية لكل من يولد على أراضي الولايات المتحدة، من غير أبناء المواطنين.
 
وخص ترامب بالذكر أبناء المهاجرين غير الشرعيين المقيمين على أراضي البلاد، وقال: "نحن ننظر إلى هذا الأمر بجدية شديدة.. إنهم يتخطون الحدود وينجبون".
 
وتابع الرئيس الأمريكي ساخرا: "..مبروك، فقد أصبح المولود الجديد مواطنا أمريكيا.. بصراحة إنه أمر مثير للسخرية".
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن رغبته القوية بوقف منح الجنسية توافقا مع الولادة على أراضي البلاد، إذ صرح أواخر عام 2018 أنه سيوقع قرارا تنفيذيا بذلك، في حين حذر خبراء من تعارض هذا القرار مع دستور الولايات المتحدة.
 
ينص التعديل الـ 14 لدستور الولايات المتحدة، الذي أقر عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، على منح الجنسية وكافة حقوقها للأمريكيين من أصل إفريقي، وكذلك لـ "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين داخل الولايات المتحدة".
روسيا اليوم
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