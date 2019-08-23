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قريبا.. الطلاق في السويد عبر الإنترنت

23
AUGUST
2019
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أفادت الإذاعة العامة السويدية بأن طلبات الطلاق ستصبح أسهل من ذي قبل وذلك من خلال خدمة نظام رقمي جديد عبر الإنترنت.
 
وقالت لينا نيلسون، مديرة تكنولوجيا المعلومات في إدارة المحاكم الوطنية، في تصريح للإذاعة، يوم الاثنين: "نريد تقليل استخدام الورق قدر الإمكان وجعل الوصول إلى خدمات المحاكم أسهل".
 
وأضافت نيلسون قائلة: "نحن فخورون بإطلاق هذه الخدمات.. نجعل المعلومات متاحة لمن يحتاجونها".
 
وحسب النظام المعمول به، يتعين على الشركاء المتزوجين الذين يرغبون في الطلاق ملء نموذج وتقديمه إلى محكمة المقاطعة.
 
وبشكل عام، يمكن للمحاكم إنهاء الزواج في أقرب وقت ممكن، إذا وافق الشريكان ولم يتحمل أي منهما مسؤولية طفل عمره أقل من 16 عاما، أو إذا كانا قد عاشا منفصلين لمدة عامين على الأقل.
 
وذكرت الإذاعة أنه سيتم إطلاق نظام أكبر من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت، ولم تكشف عن ماهية تلك الخدمات أو التاريخ المحدد لدخولها حيز التطبيق.
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