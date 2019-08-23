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بيونغيانغ: مستعدون للحوار أو المواجهة مع أميركا

23
AUGUST
2019
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نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزير الخارجية ري يونج هو قوله اليوم الجمعة إن بيونجيانج مستعدة لكل من الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة محذرا واشنطن من الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات.
 
واتهم وزير كوريا الشمالية أيضا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإلقاء "ظلال قاتمة" على المحادثات بين أميركا وكوريا الشمالية قائلا إن بومبيو يولي طموحاته السياسية أهمية على السياسة الخارجية الحالية لبلاده.
 
على صعيد آخر، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستلغي اتفاقا لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان وسط خلافات دبلوماسية وتجارية بين الدولتين المتحالفتين مع واشنطن.
 
وأعلن كيم يو غوين النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول "قررت إنهاء" الاتفاق المعروف باسم "اتفاق الأمن العام والمعلومات العسكرية". وأضاف "سنبلغ الحكومة اليابانية عن طريق قناة دبلوماسية".
 
من جهته، أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو في بيان إن اليابان "ستحتج بشدة" على قرار سيول، ووصف هذه الخطوة ب"المؤسفة جدا".
 
وتابع "يجب أن أقول أن قرار إنهاء هذا الميثاق من قبل الحكومة الكورية الجنوبية خطأ فادح في تقييم وضع الأمن الإقليمي ومؤسف جدا".
 
وأضاف كونو "لا يمكننا أن نقبل تأكيدات الجانب الكوري الجنوبي وسنقدم احتجاجا إلى حكومة كوريا الجنوبية".
 
وأعربت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للبلدين عن قلقها من القرار.
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