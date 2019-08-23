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مسؤول أميركي: عرض بيع نظام باتريوت لتركيا انتهى

23
AUGUST
2019
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا "أزيل من على الطاولة"، بعد قرار أنقره شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

ويحتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن منذ سنوات بشأن اهتمام تركيا بمنظومة إس-400 التي يقول مسؤولون أميركيون ومن حلف شمال الأطلسي إنها ليست متوافقة مع دفاعات الحلف وتشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تنتجها لوكهيد مارتن وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لها.

وبدأت الولايات المتحدة عملية رفع تركيا من برنامج تصنيع الطائرة في أبريل نيسان بعدما قالت أنقرة إنها لن تتراجع عن شراء صواريخ إس-400. وزادت حدة التوتر في يوليو تموز، عندما تلقت تركيا الشحنة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية.وحذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على تركيا خلافا لرفعها من برنامج إنتاج الطائرة إف-35، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وقال مسؤول الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مرارا بأن عرض البيع سينتهي إذا مضت قدما في شراء الصواريخ الروسية.

وأضاف المسؤول "أبلغنا تركيا دائما أن أحدث عرض لنا بشأن باتريوت سيزال من على الطاولة إذا تلقت شحنة منظومة إس-400. عرض باتريوت الذي قدمناه انتهى".

وأحجم متحدث من شركة ريثيون عن التعليق قائلا إنها مسألة حكومية.

 

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