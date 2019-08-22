صور جديدة تظهر تحلل "تيتانيك" في أعماق البحار

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أظهرت صور جديدة، التقطها غواصون من فريق متخصص في اسكتشاف أعماق البحار، تحلل سفينة "تيتانيك"، وفق ما ذكر موقع "غيك".

وتعود قصة سفينة "تيتانيك" الشهيرة إلى عام 1912، حين غادرت خلال شهر أبريل مرفأ ساوثامبتون في إنجلترا، في رحلتها الافتتاحية، التي كانت ستختتم في نيويورك، حاملة على متنها أكثر من 2200 شخص من 40 جنسية مختلفة.

ولم تبلغ السفينة وجهتها، حيث غرقت ليل 15-14 أبريل، بعدما اصطدمت بجبل جليدي ولقي أكثر من 1500 راكب مصرعهم في الحادث.

وقال "غيك" إن فريقا من 5 غطاسين قام، في وقت سابق من أغسطس الجاري، بإجراء مسح جديد لحطام السفينة الغارقة، في شمال المحيط الأطلسي، قبالة سواحل نيوفاوندلاند في كندا.

وتابع أن الفريق اعتمد على غواصتين متقدمتين للعثور على بقايا السفينة، باستخدام أنظمة الكاميرا الغاطسة، حيث تم إجراء تصوير ضوئي لكل ما بقي من السفينة.

وترصد الصور تدهورا كبيرا في حطام السفينة، حيث طغى عليه الملح والبكتيريا، التي تنهش المعادن.

وذكر الفريق أن إحدى المناطق الأكثر تدهورا هي مقر ربان السفينة، مشيرا إلى أن حطام السفينة سيستمر في التحلل بفعل تكاثر البكتيريا عليها.