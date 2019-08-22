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ترامب بمؤتمر مفاجئ: الله اختارني لخوض "الحرب" مع الصين

22
AUGUST
2019
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في تصريحات قد تثير جدلا صاخبا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه "المختار" من الله لأداء هذه المهمة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مطوّل عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض "هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون".

وأضاف: "أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه المهمة"، قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلاً "أنا هو المختار"، مقتبساً في ذلك مصطلحاً توراتياً، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وفرض ترامب رسوماً جمركية قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً، كما يعتزم فرض تعريفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 سبتمبر، و15 ديسمبر.

ورغم تحذير صندوق النقد الدولي من أنّ حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي، لا يبدو أنّ سيد البيت الأبيض بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب.

وقال ترامب الأربعاء "أنا أواجه الصين. أنا أواجه الصين في التجارة، وهل تعرف ماذا؟ نحن نفوز".

وأضاف: "لقد وضعني الناس في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع وهذا ما أقوم به".

 

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