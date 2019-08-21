لافروف: التمييز بحق RT وSputnik في أوروبا انتهاك لإطار منظمتها للأمن والتعاون

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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع نظيره الألماني، هايكو ماس، آفاق عمل RT وSputnik في فرنسا وألمانيا.

وقال لافروف، إن التمييز بحق RT وSputnik في أوروبا، ينتهك الالتزامات في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف الوزير الروسي أن "دول أوروبا التي تفرض قيودا على قناة RT ووكالة سبوتنيك، تنتهك التزاماتها الدولية داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وشدد لافروف على أنه "يجري منع RT وSputnik، على سبيل المثال، من المشاركة في جلسات الإحاطة الصحفية، ويخترعون بعض البرامج على الإنترنت التي ستحظر تلقائيا التقارير التي تعتبرها سلطات الدولة المعنية، غير مقبولة من الناحية السياسية. هذا انتهاك للالتزامات (في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) بشأن الوصول المباشر إلى المعلومات العامة".

وأكد لافروف، أن روسيا لم تقم بتطبيق أي تدابير تقييدية على وسائل الإعلام الأجنبية. وأعاد لافروف إلى الأذهان، أن RT وSputnik محرومتان من الاعتماد في الشانزليزيه، وأبلغ مصرفا Deutsche Bank وCommerzbank الألمانيان، مؤسسات تابعة لـRT بإنهاء تقديم الخدمات لها دون إبداء الأسباب.