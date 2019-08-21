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يوتيوب ترفع قضية ضد مستخدم كان يدعي حقوق فيديوهات لابتزاز أصحابها

21
AUGUST
2019
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 أقدمت شركة "يوتيوب" على رفع قضية ضد أحد المستخدمين من ولاية نبراسكا الأمريكية بسبب ما يقوم به على المنصة منذ فترة، حيث كان يدعي امتلاكه لحقوق مقاطع فيديو عديدة يتم نشرها من مستخدمين الأخرين، ليتم حذفها من "يوتيوب" ومن ثم يعمل على مساومة أصحاب المقاطع للحصول على مبالغ مالية مقابل التخلي عن ادعاءاته على المنصة.

وكان الشخص الذي يدعى كريستوفر برادي قد رفع عشرات الدعاوى لحقوق الملكية على المنصة مستغلا قانون حماية حقوق الملكية الأمريكي.

وبعد إزالة المحتوى من "يوتيوب"، كان يعمل برادي على ابتزاز المستخدمين أصحاب المقاطع للحصول على أموال لمنحهم الأذن بإعادة النشر، بالرغم من أن المحتوى في الأساس ملك لهم بشكل كامل وليس لبرادي أي علاقة فيه، لكنه كان يستغل قانون حماية حقوق الملكية الأمريكي وقانون انتهاك الملكية على "يوتيوب"، والذي ينص على حذف المقطع بمجرد أن يثبت شخص أخر ملكيته، الأمر الذي يمكن أن يتم بفبركة رسالة أو وثيقة عن الفيديو.

وكان برادي قد ادعى ملكية فيديوهات لثلاثة مستخدمين معروفين ببثهم مقاطع حول لعبة Minecraft، وطالبهم بإرسال مبالغ عبر "باي بال" بقيمة 150$ إلى 300$ أو 75$ إلى 200$ بعملة "بتكوين" وإلا سيقوم بتقديم ادعاء ثالث وبالتالي سيتم إيقاف حساباتهم على المنصة.

لكن أحد المستخدمين الذين تعرضوا لابتزاز قام بإرسال ملاحظة رسمية ليوتيوب حول الأمر ليساهم باكتشاف ما يقوم به برادي.

يشار الى أنها ليست المرة الأولى، حيث سبق وواجه العديد من المستخدمين الابتزاز مقابل الحفاظ على قنواتهم.

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