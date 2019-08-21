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إذا أردت شراء "إف 16".. يمكنك ذلك الآن

21
AUGUST
2019
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أدرجت شركة أميركية، مقرها ولاية فلوريدا، مقاتلة إف 16 مصنوعة قبل نحو 40 عاما على قائمة مبيعاتها.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، أن العرض النادر من نوعه أحدث تفاعلا كبيرا على شبكة الإنترنت.

وعرضت الشركة، المتخصصة في تأجير الطائرات، على زبائنها شراء المقاتلة المصنوعة عام 1980، مقابل نحو 8.5 مليون دولار.

ولدى تفصح صفحة المقاتلة القديمة المتعددة المهام، يمكن مشاهدة صورة لها واسم طرازها الكامل 1980 F-16 A/B Block 20 MLU، فضلا عن سبل التواصل مع الشركة للراغبين في شراء الطائرة.

وذكر موقع "درافير" المتخصص في المركبات ووسائط النقل أن الشركة الأميركية عرضت أيضا بيع مقاتلتين آخريين من طراز إف- 16.

وأضاف أن شركة "جيت لييز" تهتم بشراء الطائرات المستعلمة من دول عدة مثل الأردن وبلجيكا وهولندا، وحصلت بالفعل على مقاتلات إف- 16 القديمة.

وبعد ذلك، تعمد الشركة على إدخال تحسينات على هذه المقاتلة، مثل ربطها بنظام بيانات، وإضافة نظام تحديد الموقع العالمي "GPS".

ويمكن أن تصل سرعة المقاتلة القديمة إلى 1573 ميلا في الساعة.

لكن لا يمكن لأي مشتر أن يصعد إلى هذه المقاتلة ويقلع بها، بحسب ما تقول "فوكس نيوز".

وقالت إن على مشتري الطائرة المستعملة الامتثال للوائح الدولية الخاصة بالأسلحة، فضلا عن الخضوع لاختبارات خاصة بالبنتاغون و الحكومات الحليفة.

 

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