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ابن ترامب في البيت الأبيض.. الصور توضح الفارق

20
AUGUST
2019
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أظهرت صور التقطت، هذا الأسبوع، أن نجل الرئيس الأميركي الأصغر كبر بسرعة خلال نحو عامين ونصف فقط من وجود والده في البيت الأبيض.
 
وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، مساء الاثنين، تقريرا بعنوان "إنهم يكبرون بسرعة" تطرقت فيه الى الزيادة السريعة في طول بارون ترامب، الذي بات يبلغ من العمر 13 عاما.
 
واعتمدت الصحيفة على صورة نشرت أخيرا وتظهر بارون يسير برفقة والديه في ساحة البيت الأبيض، الأحد، لدى عودتهم من الإجازة وكان الابن مرتديا قلادة سميكة وملابس سوداء.
 
وبدا أن طول ترامب الابن زاد قليلا من أبويه، علما أن صورا سابقة التقطت لحظة تنصيب ترامب مطلع 2017 تظهر الأب أطول بكثير من الابن.
 
وبارون ترامب ابن الرئيس الأميركي من زوجته الحالية ميلانيا، التي اقترن بها عام2005.
 
ويبدو أن الابن الأصغر في عائلة ترامب سيكون الأطول فيها، خاصة أنه مازال صغيرا، وأمامه سنوات عدة لينمو ويزداد طولا أكثر.
 
وبدا أن الأميركي اليافع حاول الظهور بشكل جديد أمام الكاميرا، عوضا عن الأسلوب السابق، بما في ذلك قصة الشعر واللباس، وارتداء قلادة على طريقة الشباب
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