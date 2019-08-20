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رونالدو يقر بـ"شراء صمت" عارضة أزياء مقابل مبلغ كبير

20
AUGUST
2019
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قالت صحيفة "إس" الإسبانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أقر بدفعه مبلغ 375 ألف جنيه إسترليني إلى عارضة أزياء أميركية اتهمته باغتصابها.
وزعمت العارضة كاثرين مايورغا أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي حاليا وريال مدريد الإسباني سابقا قد اغتصبها في أحد الفنادق بمدينة لاس فيغاس الأميركية في العام 2009.
 
وفي ذلك الوقت كانت كاثرين تعمل عارضة أزياء وتتردد كثيرا على الملاهي الليلية في لاس فيغاس، حيث التقت هناك على حد قولها برونالدو وتعرفت إليه.  
 
وفي العام 2018 قالت عارضة الأزياء إن رونالدو اعتدى عليها، لتفتح السلطات في لاس فيغاس تحقيقا في هذا الأمر، لكنها لم توجه أية اتهامات إلى رونالدو بسبب نقص الأدلة، قبل أن تسقط التهمة في يوليو المنصرم.
 
 ثم أقامت مايورغا دعوى مدنية ضد  "صاروخ ماديرا"، وسرعان ما قدم رونالدو وثائق جديدة إلى هيئة المحكمة يطالب فيها الأخيرة بإسقاط القضية لأنه يرتبط باتفاق تسوية ملزم، وأقر البرتغالي الدولي، في الوثائق الجديدة، بأنه منح مبلغا ضخما من المال إلى عارضة الأزياء الأميركية.
 
ووفقا للوثائق  التي جرى تسربيها، دفع رونالدو 375 ألف دولار إلى مايورغا في العام 2010.
 
وذكرت الوثائق التي سلمها رونالدو إلى هيئة المحكمة أن رونالدو "دفع للمدعي مبلغا من المال بقيمة 375 ألف دولار، وكلا الطرفين وافق على الالتزام بالسرية الصريحة والالتزام بعدم الإهمال".
 
وبرغم دفعه هذا المبلغ لمايورغا ينفي رونالدو مزاعم اغتصابه لها، مؤكدا أنه بريء مما نُسب إليه، مؤكدا أنه دفع لها هذا المبلغ لضمان عدم تشهيرها به، وعدم تحدثها إلى وسائل الإعلام عن تلك الواقعة.
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