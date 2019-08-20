جديد ملياردير أميركا المنتحر.. وصية قبل يومين من الوفاة

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اتضح أن الملياردير الأميركي Jeffrey Epstein المنتحر بعمر 66 سنة في 10 أغسطس الجاري بزنزانته في مركز Metropolitan Correctional Center الإصلاحي بنيويورك، كتب وصيته قبل يومين من انتحاره، وتم إيداعها لدى محكمة في إحدى جزر Virgin Islands التابعة ببحر الكاريبي للولايات المتحدة، ومنها ظهر أن ثروته تزيد عن 577 مليون دولار، أي 18 مليونا أكثر مما ورد سابقا بأوراق المحكمة التي كانت من المرجح أن تحكم عليه بالسحن 45 سنة، عن فظائع جنسية بحق القاصرات ارتكبها، وفق ما ذكرته صحيفة The New York Post الأميركية، نقلا الاثنين عن ملف قضائي جديد أعدوه عنه بعد انتحاره، ومودع لدى المحكمة نفسها.

من الملف اتضح أيضا، أن كل ما كان يملكه إبستين الذي لم يكن متزوجا ولا أبا لأي ولد، كان ضمن "صندوق ائتمان" اسمه The 1953 Trust المشير بحسب استنتاج "العربية.نت" إلى عام ولادته من أبوين يهوديين في منطقة بروكلين بنيويورك، وهو ملف قضائي من 21 صفحة، ويحتوي على شهادة وفاته، لكنه لا يحتوي على اسم أو أسماء من أوصى له أو لهم بثروته البالغة 577.672.654 دولارا، علما أن شقيقه الأصغر والوحيد "مارك" قد يكون المحظوظ الأكبر بالثروة المسيلة للعاب.

وتفاصيل ثروة إبستين واضحة تماما في ملفه الضريبي، وأتت على ذكرها وسائل إعلام أميركية عدة في الشهرين الماضيين، فهو يملك فيلا ضخمة وفاخرة بنيويورك سعرها 56 مليون دولار، ومثلها في بلدة Palm Beach بولاية فلوريدا، سعرها 12 مليونا و380 ألفا، كما ومنزل في باريس سعره 8 ملايين و672 ألف دولار، ويملك جزيرة اسمها Grande St. James في أرخبيل "جزر العذراء" التابع للولايات المتحدة ببحر الكاريبي، سعرها 22 مليونا و500 ألف دولار، وأيضا جزيرة ثانية في الأرخبيل نفسه، هي Little St. James وسعرها 63 مليونا و875 ألفا من الدولارات.

وهناك المزيد أيضا، فهو كان يملك مبالغ نقدية موزعة في عدد من البنوك مجموعها 56.547.773 دولارا، ويملك 194.986.301 دولار، قيمة استثمارات له بصناديق تحوط، كما في أسهم خاصة وبورصات، إضافة إلى أملاك متفرقة، وهو ما نرى بعضا منه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أعلاه، إلى جانب طائرة ويخت وسيارات وساعات ومجوهرات وغيرها. أما مقتنياته الفنية، من لوحات ومنحوتات ومخطوطات ونقود تاريخية نادرة، فقدرتها مجلة New York Magazine بأكثر من 100 مليون دولار.