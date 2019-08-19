البحر يهدد سنغافورة... توقعات بوصول تكاليف الحماية إلى 100 مليار دولار

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تستعد سنغافورة لحماية نفسها من ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يهدد البلاد في الأعوام المقبلة، وتوقع رئيس وزراء فنزويلا وصول تكاليف الحماية إلى مليار دولار.

ونقلت "رويترز" عن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، تأكيده اليوم الأحد، أن حماية سنغافورة من ارتفاع منسوب مياه البحر ربما تكلف البلاد الكثير من الأموال على على مدى 100 عام.

وتساءل رئيس الوزراء في كلمة سنوية للأمة بمناسبة اليوم الوطني "ما تكلفة حماية أنفسنا من ارتفاع مستويات مياه البحر؟ تخميني هو 100 مليار دولار سنغافوري على الأرجح على مدى 100 عام أو ربما أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف أن الخيارات في المستقبل تتضمن بناء أراض مستصلحة من البحر أو استصلاح مجموعة جزر قبالة البحر وربطها بسدود.

وبحسب الوكالة، اتخذت سنغافورة بالفعل بعض الإجراءات، بما في ذلك اقتراح ضريبة على الكربون وضرورة إنشاء أي مشروعات بنية تحتية مهمة في المستقبل، مثل المطار والميناء الجديدين، على أرض مرتفعة.

وقالت الحكومة هذا العام إنها ستنفق 400 مليون دولار سنغافوري على مدى العامين المقبلين لتحديث وصيانة مصارف المياه وتعزيز قدرتها على مواجهة الفيضانات.