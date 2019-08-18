living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيام إبستين الأخيرة.. "حيلة قانونية" ومعاناة وحشرات

18
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن رجل الأعمال الأميركي، جيفري إبستين، الذي انتحر مؤخرا، كان يحاول استغلال ثروته قدر الإمكان حتى يخفف ظروف اعتقاله "القاسية" داخل السجن.
 
وجرى العثور على الرجل الثري إبستين، منتحرا داخل سجن في نيويورك، بينما كان يواجه تهما بارتكاب جرائم جنسية والتورط في عصابة إجرامية.
 
وأوردت الصحيفة، أن إبستين؛ وهو صديق قديم للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان يقضي 12 ساعة في اليوم مع عدد من المحامين في قاعة خاصة، حتى يتفادى المكوث في الزنزانة.
 
ووضع إبستين حدا لحياته داخل سجن في مدينة نيويورك، وكان يقبع في زنزانة ضيقة تجتاحها الحشرات، ولذلك، كان يفضل دفع المال للمحامين وجلبهم، حتى يكونوا ذريعة ليبقى بعض الوقت في غرفة خاصة.
 
ولم يكن إبستين في حاجة إلى ذلك العدد الكبير من المحامين، لكنه ظل يستعين بهم لأجل ملء الوقت، وشوهد في مرات كثيرة وهو صامت في حضرة المحامين.
 
وكان إبستين يشتري كل ما في آلات البيع داخل السجن، لكن المال لم ينفعه مع شعوره بالغبن الكبير وهو يكابد حياة السجون بعدما ألف الرفاهية.
 
وقال أحد المحامين، الذين زاروا إبستين: "لقد كان الأمر شبيها بنظام المناوبة في العمل.. إنه شخص سعى إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة داخل السجن".
 
وكان إبستين يودع مالا في حساب باقي نزلاء السجن، تفاديا لأن يشعروا بالحسد فيفكروا في إيذائه، وهذه الحسابات تسمح للسجين بأن يقتني أشياء مثل الطعام.
 
وقبل اقتياده إلى السجن، كان إبستين يعيش حياة ترف باذخ، فهو يملك جزيرة خاصة في بحر الكاريبي، كما أن قيمة بيته في منطقة مانهاتن بنيوروك تصل إلى 56 مليون دولار.
 
وقال شهود في السجن، إن إبستين، كان يعاني بشدة في آخر أيامه حتى أنه ظل ينام على الأرض بدلا من سرير الزنزانة، ولم يكن الثري الراحل يستحم إلا في حالات قليلة جدا.
 
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن إبستين، الذي يصل طوله إلى 1.82 متر، لم يكن بوسعه أن يعلق حبلا في السقف، قام بلف العقدة من الغطاء، ثم ربط جزءًا منه بمكان مرتفع من سرير السجن.
 
وبعدما لف العقدة حول رقبته، انحنى إبستين إلى الأرض، ولم يجر العثور عليه إلا وهو فاقد للوعي بشكل كامل، بعد مرور ساعات، وحينها لم تنفع محاولات إسعافه.
 
وجرى اعتقال إبستين (66 عاما) بتهم الاستغلال الجنسي لقاصرات والتورط في عصابة إجرامية، وحاول قبل أسبوعين فقط، أن ينتحر، لكن تم إنقاذه بتدخل طبي، وجرى وضعه منذ ذلك الحين تحت رقابة مشددة.
 
وقبل يوم من إقدامه على الانتحار، قضى إبستين ساعات طويلة مع محاميه، وتمت الموافقة على إعفائه من إجراء يعرف بـ"مراقبة الانتحار".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout