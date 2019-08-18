أمطار غزيرة في إسطنبول وفيضانات تدمر البازار الكبير التاريخي

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هطلت أمطار غزيرة على عدة أحياء في إسطنبول السبت 17 أغسطس/آب وغمرت المياه البازار الكبير التاريخي في حين قال مسؤولون إن شخصاً لقي حتفه في المدينة.

بدأ هطول الأمطار في وقت مبكر من اليوم على أجزاء من إسطنبول ثم اشتدت مع حلول الظهر.

وأظهرت صور التقطت من أجزاء من البازار الكبير أصحاب المتاجر يخوضون في المياه ويحاولون رفعها من داخل متاجرهم ومن الطرقات. كما تظهر اللقطات المياه تتدفق من فتحة في جدار إلى البازار إضافة إلى بالوعة تركت مفتوحة لتصريف مياه الأمطار.

وقال المتحدث باسم مجلس بلدية إسطنبول على تويتر إنه تم العثور على جثة مشرد بمنطقة أون كاباني في الجانب الأوروبي من المدينة مشيراً إلى أنه لقي حتفه بسبب الفيضانات.

وقال مركز تنسيق مواجهة الكوارث في مجلس بلدية إسطنبول إن المياه غمرت عدة طرق في أنحاء المدينة بينها أجزاء من الطريق الذي يمر بشواطئ حي بكركوي وجزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية بالمدينة.

وقال المركز إن الأمطار هطلت بمعدل 114 كيلوغراماً على كل متر مربع في حي الفاتح حيث يوجد البازار الكبير وحي أون كاباني.