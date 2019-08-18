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حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري على حفل زفاف بكابل

18
AUGUST
2019
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سقط ما لا يقل عن 63 قتيلا، وأكثر من 182 جريحا في الانفجار الذي استهدف حفل زفاف في غرب كابل الليلة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأحد.

 

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية في وقت مبكر من اليوم الأحد أن العشرات من الأشخاص قتلوا أو أصيبوا بجروح جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في قاعة أفراح بالعاصمة الأفغانية كابل مساء يوم السبت.

 

وذكر المتحدث نصرت رحيمي في تغريدة نشرها على موقع تويتر أن الانفجار وقع داخل قاعة زفاف "شهر-إي-دبي" في منطقة الشرطة رقم 6 في كابل عند حوالي الساعة 10:40 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم السبت.

 

وكان عشرات الأشخاص داخل قاعة الزفاف عندما وقع الانفجار بالقرب من المنصة في المبنى المكون من طابقين.

 

وذكرت تقارير غير مؤكدة أن انتحاريا فجّر حزاما ناسفا كان يرتديه مباشرة قرب المنصة التي كان يدار منها العرس.

 

وفيما نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في الفترة الأخيرة، تحدثت مصادر أمنية أفغانية عن أن طبيعة الهجوم والمكان الذي استهدفه يحملان بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وظلت سيارات الإسعاف تجلي الضحايا حتى الساعات الأولى من اليوم الأحد، وطوقت قوات الأمن المنطقة واتخذت تدابير احترازية مشددة.

 

ولم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

روسيا اليوم
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