بوتين يكرِّم طيارَيْن بعد انقاذ حياة 233 راكباً من الموت المحقق

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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طيَّارين اثنين أعلى وسام بالبلاد، تقديراً لشجاعتهما، بعد نجاحهما في الهبوط بسلام بطائرة ركاب في حقل ذرة قرب موسكو، بعد تعطُّل محركيها.

حيث قالت وسائل الإعلام الروسية إنَّ نجاة جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 233 شخصاً كانت معجزة.

واصطدمت الطائرة إيرباص 321، التابعة لشركة أورال للطيران بسرب من طيور النورس، الخميس 15 أغسطس/آب، مما أسفر عن تعطل محركيها واضطرارها للهبوط، بعد أقل من دقيقتين من إقلاعها من موسكو.

ومنح بوتين في مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين قائد الطائرة دامير يوسوبوف، ومساعده جورجي مورزين وسام بطل روسيا، وهو أعلى الأوسمة الروسية.

كما منح وسام الشجاعة، وهو وسام رسمي رفيع أيضاً، لخمسة من أفراد الطاقم.

وتلقَّى أكثر من 70 راكباً العلاج من إصابات عقب الهبوط الاضطراري.

وقال قائد الطائرة «قمت بما كان يجب عليّ القيام به،؟ أنقذت الطائرة والركاب والطاقم، أعتقد أنَّ هذا كان القرار الوحيد، لا أعتقد أنني بطل» .

وكانت شركة طيران، والوكالة الاتحادية للنقل الجوي قالتا إنَّ طائرة ركاب روسية هبطت اضطرارياً في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو، بعد وقت قصير من إقلاعها، الخميس 15 أغسطس/آب 2019، بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة.

وذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي «روسافياتسيا» أنَّ طائرة من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية، كانت تُقل 233 شخصاً، اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد الإقلاع، ما تسبَّب في تعطيل محركيها، وأُجبر طاقمها على الهبوط في حقل على بعد نحو كيلومتر من مطار جوكوفسكي الدولي، في جنوب شرق موسكو.

وأضافت الوكالة أنه تم إنزال الركاب ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، للعلاج من إصابات طفيفة أثناء الخروج من مخرج الطوارئ.

ونقلت وكالة تاس للأنباء، عن سيرجي سكوراتوف، المدير العام لشركة أورال، قوله: «كان هناك هبوط اضطراري في جوكوفسكي. دخلت الطيور في كلا المحركين، توقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط» .