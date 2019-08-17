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تشريح جثة المليادرير جيفري إيبستين يؤكد "انتحاره شنقا"

17
AUGUST
2019
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قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك إن تشريح جثة المليادرير الأميركي جيفري إيبستين خلص إلى أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا.
 
وعثر على إيبستين (66 عاما) ميتا في زنزانته يوم السبت  الماضي أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات بالإتجار بالجنس في سجن في منهاتن السفلى مما دفع إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاته.
 
وألقي القبض على إيبستين، الذي يتمتع باتصالات واسعة، في السادس من يوليو.
 
ورفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالإتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.
 
وقالت المتحدثة باسم مكتب الطب الشرعي آجا ورثي-دافيس لرويترز "سنرسل النتائج بعد فترة وجيزة. إنها حالة انتحار شنقا".
 
وكان إيبستين مسجلا من قبل بأنه قام بالاعتداء الجنسي بعد أن اعترف بالذنب في 2008 في اتهامات وجهتها له ولاية فلوريدا بدفع أموال لقاصر مقابل الجنس.
 
وقبل إدانته كان يعتبر الكثير من الأغنياء وذوي النفوذ، وبينهم الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون، من بين أصدقائه.
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