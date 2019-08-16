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الجوع يدفع دباً لقتل إنسان في إقليم خباروفسك الروسية

16
AUGUST
2019
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طه عبد الواحد-

أثارت حادثة قتل دب بني رجلا في إقليم خباروفسك حالة قلق بين المواطنين، ولا سيما سكان القرى والتجمعات السكنية الصغيرة القريبة من الغابات هناك. ومع أن سكان تلك المناطق اعتادوا رؤية الدببة على أطراف الغابات، ومشاهدتها أحياناً خلال التجوال في تلك الغابات بحثاً عن الفطر أو خلال جولات الصيد، إلا أن سلوك الحيوان الأضخم في الغابة خلال الفترة الأخيرة يثير قلقاً متزايداً هناك. وقالت وسائل إعلام روسيا، إن رجلاً خرج إلى الغابة لجمع الفطر قُتل في مواجهة مع دب بني، كان يجوب أطراف الغابة بالقرب من القرية التي يسكن فيها الرجل. وقال مواطن محلي شاهد الجثة، إن الدب لم يقتل هذه المرة دفاعاً عن نفسه كرد فعل على شعوره بالذعر، وإنما هاجم وقام بعملية القتل بهدف الحصول على طعام، أي لالتهام الرجل.

وقال خبير في سلوك الدببة، إن هذه واحدة من الحالات النادرة التي يكون فيها الإنسان هدفاً للدب في عمليات الصيد لتوفير الطعام، وأوضح أن الدببة لا تهاجم الإنسان عادة كفريسة. واعتبر أن ما جرى يعكس سلوكاً غريباً لدى الدب، الذي تمكن عناصر حراسة الغابة من مطاردته وقتله قبل أن يلوذ بالفرار. ويشعر السكان بالخوف، ولا سيما مع ظهور مجموعات من الدببة، فرادى أو مجموعات «دب كبير مع صغار» بالقرب من المناطق السكنية، وبصورة خاصة عند مكبات النفايات. وقال خبراء، إن هذا السلوك سببه تقلص مساحة «البيئة الطبيعية» للدب، التي اعتاد الحصول منها على طعامه، فضلاً عن الأحوال الجوية التي حالت دون نمو كميات كافية من الفطر الذي يتناوله الدب، ومعها الحرائق التي التهمت مساحات كبيرة من الغابات في تلك المنطقة. مجمل هذه العوامل دفعته للبحث عن الطعام في المناطق المأهولة، ولا سيما أن حاسة الشم القوية عنده تأخذه نحو رائحة الطعام التي تنبعث من المنازل أو بقايا الطعام في النفايات.

حادثة قتل الدب لرجل التي وقعت يوم 12 أغسطس (آب) الحالي، ليست الوحيدة من نوعها منذ مطلع الشهر. وفي 8 أغسطس طارد دب سيدة عجوزاً كانت قد خرجت للغابة بحثاً عن الفطر أيضاً، وقررت الاحتماء منه وسط مستنقع، وأخذت تصرخ وتصدر أصواتاً مخيفة لترهيبه، إلا أنه لم يبارح المكان، وكان كمن يتربص بها. وأمضت السيدة العجوز يوماً ونصف اليوم وهي تقف في المستنقع وتحاول ترهيبه، إلى أن عُثر عليها وأُنقذت.

الشرق الأوسط
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