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ترامب عن حوادث إطلاق النار: لنبني المزيد من المصحات العقلية

16
AUGUST
2019
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يؤيد عمل تحريات جادة عن مشتري الأسلحة النارية، لكنه قال إن المسؤولين عن حوادث إطلاق النار الجماعي الأخيرة مختلون عقليا، وإنه يجب إنشاء مزيد من المصحات العقلية.

وقال ترامب، الخميس، إنه كان يتحدث مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والعديد من الجمهوريين الآخرين عن مشكلة العنف واستخدام الأسلحة النارية، وإنهم "لا يريدون أن يحوز أناس مختلون.. أناس خطرون.. أناس سيئون حقا أسلحة نارية".

وأضاف قائلا للصحفيين في موريستاون بولاية نيوجيرسي "لا نريد أن يمتلك المجانين أسلحة. إنهم هم.. هم من يضغطون الزناد. السلاح لا يضغط الزناد. هم الذين يضغطون الزناد. لذا يجب أن ننظر بجدية بالغة في مسألة الأمراض العقلية".

ويواجه ترامب ضغوطا لكبح العنف باستخدام الأسلحة النارية بعد حادثتي إطلاق نار عشوائي، قتل فيهما العشرات في تكساس وأوهايو خلال الشهر الجاري. وقد أدلى بتصريحاته بعد تحركه من نيوجيرسي للتحدث في تجمع انتخابي في نيو هامبشير.

ولدى سؤاله عما إذا كان يمارس ضغوطا على الجمهوريين لعمل تحريات أشد صرامة عن مشتري الأسلحة قال "نبحث في وضع الأسلحة بالكامل".

وفي تجمع انتخابي لاحق في مانشستر بولاية نيوهامبشير، قال ترامب إن من الضروري دراسة إنشاء مصحات جديدة للمرضى العقليين.

وأضاف "يتحتم علينا فعل ذلك. وفي نفس الوقت سنبعد المختلين والخطرين عن الشوارع، كي لا يؤرقنا الأمر كثيرا. إنها مشكلة كبيرة".

وفي تصريحاته في نيوجيرسي، قال إن مصحات عقلية كثيرة أغلقت خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وخرج من كانوا بها إلى الشوارع.

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