كشف أثري يميط اللثام عن اقتصاد ممالك قبرص القديمة

A + A -

قالت عالمة آثار إن اكتشاف قطعة أثرية من إناء فخاري تحمل نقشا لتخزين جزئي للبضائع في قلعة عمرها 2500 عام يشير إلى أن ممالك قبرص القديمة "بشكل مرجح إلى حد كبير" أدارت اقتصاداتها وفق نظام داخلي وليس نظاما مستوردا من الخارج.

كيف كشفت "شجرة تين" موقع تركي قتل قبل عقود؟

وأخبرت ماريا إياكوفو الأستاذة بجامعة قبرص أسوشيتد برس الأربعاء أن الاكتشاف الحديث في مملكة بافوس القديمة على ساحل جنوب غرب قبرص يدحض فكرة أن ممالك قبرص القديمة أدارت اقتصادها بناء على أنظمة جلبت من ممالك أجنبية.

النقش على قطعة الإناء الفخاري بمقاطع يونانية قديمة كانت هي نظام الكتابة الرسمي في ست من سبع مدن قبرصية قديمة من القرن الثامن قبل الميلاد. والموقع الوحيد الذي عثر فيه على نقوش مشابهة كان في ولاية إداليون القبرصية.