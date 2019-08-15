"خطر الانهيار"... حجارة تتساقط من سقف كاتدرائية نوتردام!

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كشفت وزارة الثقافة الفرنسية أن عدداً من الحجارة سقط من السقف المدمر لكاتدرائية نوتردام المحترقة بعد الموجة الحارة الشهر الماضي، وحثت الوزارة على سرعة بذل جهود الترميم لمنع مزيد من الضرر.



وقال مسؤول بالوزارة إن الحجارة سقطت بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى معدلات قياسية تجاوزت 42.6 درجة مئوية في باريس في أواخر تموز.



وأضاف المسؤول أن الحرارة سرعان ما تسببت في جفاف مواد البناء التي تمسك بحجارة السقف ويبدو أن هذا لعب دوراً في تساقطها.



الضرر "ليس خطيراً" لكن الكاتدرائية التي ترجع للقرن الثاني عشر مازالت معرضة لخطر الانهيار المحتمل، وفقا للمسؤول الذي اشترط كتمان هويته تماشيا مع سياسة الوزارة.



تم تعليق العمل في الكاتدرائية بسبب مخاوف من تلوث بالرصاص. وحثت الوزارة على استئناف جهود إزالة الأنقاض الخطيرة ودعم الهيكل، الذي تضرر كثيرا بسبب حريق في نيسان.