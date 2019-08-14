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اختار 6 أرقام "صحيحة".. فحصد 234 مليون دولار

14
AUGUST
2019
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فاز شخص إيطاليا بأكبر جائزة يانصيب في البلاد تبلغ قيمتها 209 ملايين يورو (234 مليون دولار)، على ما أعلن منظمو سحب "سوبرينالوتو"، الأربعاء.
 
وكان على الفائز اختيار 6 أرقام صحيحة بين 1 و90، وهو أمر لم ينجح فيه أحد منذ يونيو 2018.
 
لكن تذكرة تم شراؤها في مقابل 2 يورو من حانة في لودي (شمال) قرب ميلانو، حملت الأرقام الفائزة لسحب ليلة الثلاثاء، واختار سعيد الحظ الأرقام بشكل عشوائي من آلة اليانصيب الموجودة في الحانة.
 
وكانت أكبر جائزة ضمن "سوبرينالوتو" حتى الآن تبلغ 177 مليون يورو، تم الفوز بها في أكتوبر 2010.
 
كذلك، يفوق هذا الرقم القياسي الجديد سحب "يوروميليينز"، الذي حدد جائزته الكبرى بـ190 مليون يورو كحد أقصى.
 
وقد جرى الفوز بهذا المبلغ 3 مرات، في بريطانيا في أغسطس 2012 وفي البرتغال في أكتوبر 2014 وفي إسبانيا في أكتوبر 2017.
 
وفي ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة، فاز شخص واحد فقط بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 1.537 مليار دولار في سحب "ميغا ميليين" في البلاد في أكتوبر 2018.
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