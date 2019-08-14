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باكستان تدعو لاجتماع لمجلس الأمن حول الأزمة في كشمير

14
AUGUST
2019
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طلبت باكستان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع لمناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير التي لطالما كانت بؤرة ساخنة في الصراع بين الدولتين النوويتين.
 
وتحرم الخطوة التي اتخذتها الهند الولاية من حق وضع القوانين الخاصة بها كما أتاحت لأشخاص من خارجها شراء ممتلكات هناك. وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث التلفزيون في المنطقة منذ اتخاذها القرار في الخامس من أغسطس آب كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
 
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي في خطاب لمجلس الأمن اطلعت عليه رويترز "باكستان لن تفعل ما يستفز صراعا. لكن الهند لا يجب أن تعتقد خطئا أن ضبط النفس يشكل ضعفا".
 
وتابع قائلا "إذا اختارت الهند مجددا اللجوء لاستخدام القوة.. ستضطر باكستان للرد دفاعا عن النفس بكل قدراتها". وأضاف أن باكستان تطلب عقد الاجتماع "بالنظر إلى التبعات الخطيرة".
 
ولم يتضح بعد كيف سيكون رد المجلس على الطلب أو إن كانت هناك حاجة لأن تقدم إحدى الدول الأعضاء في المجلس طلبا رسميا أولا. وقالت باكستان يوم السبت إن الصين تدعم الخطوة.
 
وترأس بولندا مجلس الأمن لشهر أغسطس آب. وقال وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش للصحفيين في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن المجلس تلقى خطابا من باكستان و"سوف يناقش الأمر ويتخذ القرار المناسب".
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