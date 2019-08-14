روني يضع خطة للحفاظ على زواجه.. وهذه أول خطوة

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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نجم كرة القدم الإنجليزية، واين روني، يسعى جاهدا للإقلاع عن تناول المشروبات الكحولية، كخطوة أولى من خطته التي تهدف إلى "الحفاظ على زواجه" من "حب عمره" كولين ماري.

ومرت علاقة روني (33 عاما) وكولين (33 عاما) بمطبات عدة رغم تورط لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق في علاقات نسائية، إلا أنهما حافظا على زواجهما المستمر منذ عام 2008، بعد قصة حب طويلة بدأت في المدرسة الثانوية.

لكن إفراط روني في تناول الكحوليات أغضب كولين كثيرا، لا سيما منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى دي سي يونايتد في دوري المحترفين الأميركي.

ومع عودة روني المنتظرة إلى إنجلترا في أكتوبر المقبل، حيث سينضم إلى فريق ديربي كاونتي لاعبا ومدربا بدءا من مطلع 2020، قرر أسطورة مانشستر يونايتد السابق أن يخضع لجلسات علاجية حتى يتمكن من التوقف تماما عن شرب الكحوليات، بمساعدة خبير في هذا المجال.

وغادرت كولين بالفعل واشنطن عائدة إلى بريطانيا مع أطفالها الأربعة كاي (9 سنوات) وكلاي (6 سنوات) وكايت (3 سنوات) وكاس (18 شهرا)، ليسبقوا روني، الذي سيلحق بهم مع انتهاء موسم الدوري الأميركي.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن مصدر مقرب من اللاعب قوله: "واين كان يشرب كميات كبيرة من الكحوليات في الولايات المتحدة، وهذا سبب مشاكل جمة مع كولين".

وكشفت الصحيفة أن عودة روني إلى كرة القدم الإنجليزية كانت أيضا جزءا من خطته لاسترضاء كولين، التي لم تكن سعيدة بالحياة بعيدا عن بلدها.

وقال المصدر إن روني وصل إلى مرحلة "تدمير الذات"، حيث كان "يشرب الكحوليات في المنزل حتى أوقات متأخرة من الليل"، فيما يريد اللاعب الدولي السابق "بداية جديدة تماما"، حيث يعلم أن التوقف عن الشرب أفضل حل له ولعلاقته مع زوجته.

وأوضحت الصحيفة أن كولين طلبت من روني أن يبحث عمن يساعده من أجل التوقف عن تناول المشروبات المسكرة، إلا أنه لم يكن يعيرها اهتمامه.

يشار إلى أن روني أوقف داخل المطار في واشنطن مطلع العام الجاري، بعد ظهوره في حالة سكر شديدة بمكان عام، وعدم قدرته على السيطرة على تصرفاته وتوجيه السباب للمارة.