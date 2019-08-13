فضيحة مدوية.. كلوني أقام علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر؟

A + A -

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن علاقة جنسية أقامها النجم العالمي جورج كلوني مع عشيقة الملياردير الأميركي جيفري إبشتاين الذي وُجِد منتحراً في سجنه، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وتحدثت الصحيفة عن تورط كلوني (58 عاماً) في فضيحة جنسية، بعد انتشار خبر وفاة إبشتاين في السجن، حيث تبين أنه النجم أقام علاقة جنسية مع غيسلين ماكسويل صديقة الملياردير السابقة وهي سيدة أعمال بريطانية اتهمت بتجنيد فتيات صغيرات لصالح الملياردير الأميركي المدان بتهمة الإتجار بالأطفال والقصر، بحسب الصحيفة.

وظهرت مزاعم تشير إلى تباهي غيسلين بممارسة الجنس مع كلوني في أحد المراحيض.

ووردت المزاعم في مذكرات فرجينيا جيوفر (وهي عبدة جنسية سابقة لدى إبشتاين) وقالت إن غيسلين تباهت بإقامة علاقة جنسية عابرة مع جورج كلونيخلال رحلتهما حول العالم في 2001، وهي الرحلة نفسه التي التقى الثنائي غيسلين وفرجينيا فيها بالأمير البريطاني أندرو لأول مرة في لندن.

وبحسب الوقائع، فإن كلوني لم يكن بعد على علاقة بالمحامية البريطانية من اصل لبناني أمل علم الدين، وهو ما ينفي تهمة خيانتها.

ويأتي الخبر بعد انتحار ابشتاين في أحد سجون مانهاتن، يوم السبت الماضي.

يذكر أن إبشتاين وضع قبل أسبوعين في "قسم مراقبة حالات الانتحار"، غير أن المعلومات الأولية التي كشفها مسؤولو السجن تفيد بأنه لم يكن تحت المراقبة وقت انتحاره.

وأوقف إبشتاين، في 6 تموز المنصرم، بعد اتهامه بالإتجار بالجنس والتحرش بقاصرات، بين العامين 2002 و2005.