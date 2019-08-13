living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البنتاغون قلق بشأن قضايا المخدرات والتحرش في القوات الخاصة

13
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر البنتاغون قرارا بإجراء تحقيق في تقارير عن تعاطي المخدرات والتحرش الجنسي في القوات الخاصة للبحرية الأمريكية (Navy SEALs).
 
أثارت بيانات عن هذه الحوادث أسئلة لدى القيادة العامة فيما يتعلق بالأخلاقيات في وحدات القوات الخاصة. ومن المعروف أن التحقيقات ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني، بمساعدة لجنة تم إنشاؤها خصيصًا للتحقيق. وعند الانتهاء، سيتم تقديم المعلومات إلى الكونغرس، بحسب قناة "سي إن إن".
 
وأشارت القناة إلى أنه تم اتهام العديد من الضباط العسكريين في ولاية فرجينيا العام الماضي، باستخدام الكوكايين والمخدرات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت معلومات حول عودة فصيلة من قوات البحرية، في يوليو/تموز، من العراق بسبب السكر (الشرب المفرط للكحول).
 
يذكر أن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية سكوت كوبنهافر، توفي في العراق برصاصة من إرهابي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في 10 أغسطس/آب، خلال قيامه بعملية تدعى "العزم الثابت". أما في عام 2018، فقد حصل كوبنهافر على لقب "أفضل جندي القوات البحرية الخاصة (USMC Critical Skills Operator).
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout