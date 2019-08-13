إعادة فتح مطار هونغ كونغ!

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أعيد فتح مطار هونغ كونغ اليوم الثلاثاء وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة، بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة بدأت تبدي مؤشرات على "الإرهاب".

وجاء في إشعار نشر على التطبيق المحمول الرسمي للمطار: "مطار هونغ كونغ الدولي سيقوم اليوم بإعادة جدولة الرحلات، مع تأثر حركة الطيران".

وعلى الرغم من إعادة فتح المطار، وهو الأكثر ازدحاما في العالم، قالت شركة طيران "كاثاي باسيفيك" في هونغ كونغ على موقعها الإلكتروني إنها ألغت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار.

وألقت إدارة المطار باللوم على المتظاهرين في إلغاء الرحلات الجوية أمس الاثنين، بسبب تجمعهم في قاعة وصول المسافرين خلال الأيام الخمسة الماضية.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، اليوم الثلاثاء إن "الأنشطة التي تخرق القانون باسم الحرية تضر بحكم القانون، وإن تعافي المدينة من الاحتجاجات سيستغرق وقتا طويلا".

وهذه الاحتجاجات التي تزداد عنفا دفعت هونغ كونغ، التي تحكمها الصين، إلى أخطر أزمة منذ عقود، وشكلت أحد أكبر التحديات الشعبية التي واجهت الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ أن تولى السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح لسلطات هونغ كونغ بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم هناك، لكنها اتسعت لتسلط الضوء على قضايا أخرى.