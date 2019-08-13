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اعتقلت الشرطة الاسترالية رجلا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني الثلاثاء قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه، بحسب ما ذكر شهود عيان.

وقالت ميغن هايلي إن رجلا كان يحمل سكين مطبخ كبيرا طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان خمسة أو ستة أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه.

قبضوا عليه وسيطروا عليه" مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام استرالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني".

وقالت الشرطة أنها قامت بتوقيف الرجل وأن الجريحة في حالة "مستقرة".