ظريف: واشنطن حولت منطقة الخليج إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال

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انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خطوات واشنطن لتشكيل تحالف عسكري ضد طهران في الخليج، قائلا إنها حولت المنطقة إلى "علبة كبريت".

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة" أدلى بها أثناء زيارته إلى الدوحة، الاثنين، قال ظريف: "الخليج ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا". وأضاف: "إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال".

وقال ظريف، عبر حسابه في "تويتر"، إنه أجرى في العاصمة القطرية محادثات مثمرة مع أمير قطر ووزير خارجيتها، مشيرا إلى أنها تضمنت تبادل الآراء حول ملفات "ثنائية وإقليمية ودولية". وأضاف الوزير أن الموقف الذي كان يريد نقله للقادة القطريين والعالم هو أن دول المنطقة وحدها قادرة على ضمان أمنها، بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قطر التي تستضيف إحدى أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، تحاول عدم الانزلاق إلى الصراع المتصاعد بين واشنطن وطهران.