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هجوم حاد على ترامب لحديثه عن مؤامرة في وفاة الملياردير إبشتاين

12
AUGUST
2019
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هاجم المرشحان الديمقراطيان للرئاسة، بيتو أوروكي وكوري بوكر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترويجه نظرية المؤامرة حول انتحار رجل الأعمال، جيفري إبشتاين، داخل زنزانة بسجن في نيويورك.
 
وقال أوروكي، وهو عضو سابق بالكونغرس من ولاية تكساس، لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" أمس الأحد: "هذا مثال آخر لاستغلال رئيسنا لهذا المنصب الحساس للهجوم على خصومه السياسيين بنظريات مؤامرة لا أساس لها".
 
وأضاف أوروكي أن ترامب يسعى لتحويل اهتمام المواطنين بعيدا عن حادثي إطلاق النار اللذين وقعا الأسبوع الماضي في مدينتي إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو.
 
وأثار الحادثان مجددا دعوات لفرض قيود على حمل السلاح وتوجيه انتقادات لخطابات ترامب المثيرة للانقسام والمناهضة للهجرة والتي تنطوي على نفس عنصري.
 
وقال أوروكي من مدينة إل باسو، مسقط رأسه: "إنه يغير مسار الحوار، وإذا سمحنا له بذلك فلن نستطيع أبدا التركيز على مشاكلنا الحقيقية والتي هو جزء منها".
 
ومن جانبه، قال بوكر وهو سيناتور أمريكي من نيوجيرسي إن تغريدة ترامب تعكس فقط "مزيدا من الحمق".
 
وأضاف: "إن ترامب يحيي ليس فقط نظريات المؤامرة، بل يغذي مشاعر الغضب والاستياء لدى الناس تجاه الأشخاص المختلفين في هذا البلد".
 
وبعد انتحار إبشتاين في زنزانته، يوم السبت، وهو ملياردير متهم بالإتجار بالجنس، وكان كل من ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من أصدقائه في السابق، أعاد ترامب نشر تغريدة تتضمن زعما لا يستند إلى أساس من ممثل كوميدي محافظ بأن كلينتون ضالع في وفاة إبشتاين.
 
وقال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، إن مكتب التحقيقات الاتحادي والمفتش العام لوزارة العدل، فتحا تحقيقات في الواقعة، وأضاف أنه "فُزع" عندما علم بوفاة إبشتاين في سجن اتحادي.
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