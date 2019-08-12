كبير مستشاري البيت الأبيض السابق: ميشيل أوباما فقط تستطيع هزيمة ترامب بانتخابات 2020

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اقترح كبير مستشاري البيت الأبيض السابق للشؤون الاستراتيجية، ستيف بانون، ترشيح ميشيل أوباما، قرينة الرئيس السابق باراك أوباما، للرئاسة أمام الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عام 2020.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، اليوم الأحد، أن الديمقراطيين يتطلعون إلى أن تطيح انتخابات 2020 بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويمكنهم في ذلك أن يعقدوا آمالهم على محاولة في اللحظة الأخيرة تتمثل في ترشح ميشيل أوباما، بدلا من الشخصيات التي يبلغ عددها نحو عشرين، وتسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وقال بانون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لم أر شخصا في هذه الساحة حتى الآن يمكن أن ينافس ترامب"، حسبما نقلت عنه اليوم الأحد وكالة بلومبرغ.

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى أشخاص مثل (عمدة نيويورك السابق مايكل) بلومبرغ وهيلاري كلينتون وميشيل أوباما".

وتابع: "هناك عدد من المرشحين الديمقراطيين المحتملين الذين بإمكانهم الانضمام إلى هذا السباق".