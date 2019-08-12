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"أعراض غريبة" تجبر السلطات على إغلاق منتجع

12
AUGUST
2019
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أعلنت الشرطة أن الواجهة البحرية في منتجع وورثنغ على ساحل إنجلترا الجنوبي أغلقت لعدة ساعات بعد ظهر الأحد بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء.
 
وفرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق، ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة.
 
وقالت شرطة ساسكس فيما بعد إنه تم رفع كل السياجات، وتم فتح الشاطئ كالمعتاد.
 
وقالت الشرطة الإنجليزية إنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح، بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام.
 
 وأضافت أن تحقيقا في الحادث يجري.
 
وفي أغسطس 2017 أصيب ما يصل إلى 50 شخصا على الساحل القريب من إيستبورن التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن وورثنغ بالتهاب في العين، والحلق بسبب ضباب كيماوي لم يتم كشف النقاب عن طبيعته.
 
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