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يستدعي سيارة "أوبر".. والهدف أغرب طلب ممكن

12
AUGUST
2019
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قصة مثيرة عاطفيا ومضحكة في نفس الوقت بدأت عندما أرسل الموظف في مركز إعادة تأهيل الحياة البرية في شمال يوتاه لمديره صورة طائر صغير ملفوف بقطعة قماش يبلغه فيها إن الطائر وصل إلى المركز للعلاج بواسطة سيارة "أوبر".

وأضاف الموظف في رسالته قائلا "إنه لأمر جنوني"، مشيرا إلى أن طائر الحسون الصغير، الذي لا يزيد عمره على أسبوعين، وصل وحده في سيارة "أوبر"، بحسب ما ذكر موقع "كاي أسي تي يو" الإخباري الأميركي.

أما كيف وصل طائر الحسون إلى مركز إعادة تأهيل الحياة البرية فتبين لاحقا أن رجل رأى الطائر الصغير يسقط من السماء، فما كان منه إلا أن اتصل بسيارة أوبر لنقل الطائر المصاب إلى مركز العلاج، وذلك لأن الرجل كان يعاني من حالة من السكر الشديد ولا يمكنه أن يقود السيارة إلى المركز بنفسه.

وكان تيم كراولي يتناول الكحول أثناء النهار مع أصدقائه في شرفة الجيران الشهر الماضي عندما رأى الحسون الصغير وهو يهوي ويرتطم بالأرض، بحسب ما أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفي تلك اللحظة توجه كرولي مع أصدقائه إلى الطائر الصغير، وصوره وأرسل الصورة إلى مركز إعادة تأهيل الحياة البرية، وعندها أدرك الموظفون في المركز أنه طائر حسون صغير، فردوا على رسالة كراولي بطلب إحضار الطائر إلى المركز لمعالجته.

لكن نظرا لأن كراولي كان تجاوز الحد المسموح به للمشروبات الكحولية، وبالتالي لن يسمح له بالقيادة قانونيا، اتصل كراولي بسيارة أوبر بهدف إرسال الطائر إلى المركز.

ولم يوافق سائق أول سيارة أوبر على هذا الأمر، ووجد أن الطلب غريب جدا، فاضطر كراولي إلى الاتصال بسيارة أوبر أخرى، التي وافقت سائقتها كريستي غوين لحسن الحظ على نقل الطائر إلى مركز التأهيل، فوضعوا الطائر في صندوق مليء بأوراق الشجر وتم نقله إلى المركز.

وقالت غوين إن الضجة الوحيدة التي أثيرت أثناء نقل الطائر هي "النقيق"، مشيرة إلى أنه أصبح "سعيدا عندما أوقفت مكيف الهواء وأنزلت النوافذ قليلا.. أعتقد أنه كان يشعر بالبرد".

وأوضح كراولي الوضع بالقول إنه كان يجلس مع أصدقائه في الشرفة وكانوا يتناول الكحول عندما شاهدوا الطائر وهو يسقط من السماء، مشيرا إلى أنه في البداية لم يكن متأكدا مما يجب أن يفعله بالطائر، لكن أحدهم اقترح استدعاء سيارة أجرة لنقل الطائر.

وأشار إلى أنه في البداية اعتبر الأمر مجرد "مزحة"، لكن تحول الأمر إلى مسألة جدية، وبالفعل اتصلوا بأوبر، حيث تم إرسال الطائر إلى المركز لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق نشر الموظفون في المركز صورة للطائر على موقعه على فيسبوك، وكتبوا معلقين "عندما نشعر أننا رأينا كل شيء، ولا يمكن أن نندهش من أي شيء، ثمة دائما شخص ما هناك لإثبات أننا مخطئون".

 

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