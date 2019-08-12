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لاجئ سوري في ألمانيا يغرد على تويتر أنه قضى إجازة في سوريا فجاءه رد صاعق من وكالة الهجرة!

12
AUGUST
2019
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صورة مأخوذة من صفحة لأحد اللاجئين السوريين، على موقع تويتر، تظهر خلالها تغريدة له يقول فيها، إنه قضى إجازة سعيدة في بلده سوريا، وإن رحلته كانت ممتعة، ويظهر في الصورة رد على تغريدته من وكالة الهجرة الألمانية BAMF بتغريدة أخرى تقول، لقد أصدرنا قراراً جديداً بخصوص إقامتك في ألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مفوض الاندماج في الحزب الحاكم الألماني مصطفى العمار، الذي نشر على صفحته في الفيسبوك، منشوراً وصورة عن تغريدة اللاجئ السوري ووكالة الهجرة الألمانية، قوله “من يريد قضاء العطلة في بلده فعليه البقاء هناك”.

وأشار إلى إن كلام اللاجئ يعط دليلاً لموظفي الهجرة بأن الحياة طبيعية في بلده، وأنه يستطيع العودة إلى هناك، وهو ما يخالف السبب، الذي دفعه لتقديم طلب اللجوء في ألمانيا، ولم يستبعد العمار أن تكون قد سحبت الإقامة منه وحتى إمكانية ترحيله إلى سوريا على اعتبار أنه من حق الحكومة سحب الإقامة من أي شخص يزور بلده إذا كان لديه صفة اللجوء .

وعلق الكثير من المغردين والمتابعين على وسائل التواصل، بأن حظ هذا اللاجئ كان سيئاً لأن الهجرة الألمانية رأت تغريدته.

Al-Jadeed
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