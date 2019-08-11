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موسكو تهاجم "يوتيوب" وتتهمه بتسهيل مظاهرات "غير مرخصة"

11
AUGUST
2019
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طالبت وكالة تراقب وسائل الإعلام الروسية، شركة "غوغل" باتخاذ تدابير لمنع "يوتيوب" من السماح للمستخدمين بإرسال معلومات حول "المظاهرات غير المرخصة".

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها وكالة "روس كومنادور" بعد أسابيع من التظاهرات التي شهدتها موسكواحتجاجا على استبعاد بعض السياسيين المعارضين والسياسيين المستقلين من انتخابات مجلس بلدية العاصمة الروسية.

وألقي القبض على أكثر من 200 شخص السبت، وذلك بعد توجه بعض المشاركين في تجمع حاشد إلى قلب المدينة، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وقالت "روس كومنادور"، الأحد، إنها تقدمت بشكوى لغوغل بشأن "كيانات" غير محددة يزعم أنها تستخدم قنوات يوتيوب لإرسال إشعارات حول التجمعات غير المرخصة، "بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعطيل الانتخابات".

وأشارت الوكالة إلى أنه ما لم تعالج غوغل المشكلة، فسيعتبر ردها تدخلا في شؤون روسيا، وسيكون لموسكو حق الرد.

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