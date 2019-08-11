مراهقون يقتحمون متجرًا بدرّاجات هوائيّة ويعتدون بالضرب على الزبائن!

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مراهقون يقتحمون متجرًا بدرّاجات هوائيّة ويعتدون على الزبائن



اقتحم عدد من المراهقين، راكبين دراجات هوائية، متجرًا في مدينة برايتون البريطانية وقاموا بالإعتداء على الزبائن، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو يبدو أنه التقط من كاميرا أحد المراهقين المثبتة على رأسه، مجموعة من الشباب وهم يقودون دراجاتهم بتهوّر في أروقة السوبرماركت وسط دهشة الحاضرين، وقاموا بأخذ حقيبة امرأة مسنّة من يدها بالقوة، واعتدوا بالضرب على رجل كان واقفًا، بينما علت أصوات الأطفال بكاءً.

سارعت شرطة ساسكس الى فتح تحقيق في الحادث الذي يعتقد أنه حصل خلال شهر حزيران الماضي، والذي أثار سخطاً كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي.