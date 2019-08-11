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ترامب يلمح لعلاقة كلينتون بموت الملياردير إبشتاين

11
AUGUST
2019
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أعاد الرئيس دونالد ترامب نشر تغريدة يتداولها مروجو نظرية المؤامرة، تفيد بأن للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، علاقة بموت الملياردير جيفري إبشتاين في زنزانته.

وجاء في التغريدة التي أعاد نشرها ترامب والتي سبق أن نشرها على “تويتر” الناشط والكوميدي المحافظ، تيرنس وليامز، “مات منتحرا (إبشتاين) في الوقت الذي كان يخضع فيه للمراقبة لمنعه من الانتحار؟ هراء! كيف يمكن لذلك أن يحدث؟”، مضيفا أن “جيفري إبشتاين كانت بحوزته معلومات حول بيل كلينتون، والآن هو ميت”.

وأرفق وليامز تغريدته بمقطع فيديو ادعى فيه أن آل كلينتون مسؤولون ليس عن موت جيفري إبشتاين فحسب، بل وإنهم متهمون بالتورط في موت مساعد الرئيس بيل كلينتون آنذاك، فينس فوستر، الذي مات منتحرا سنة 1993.

يذكر أن إبشتاين وضع قبل أسبوعين في “قسم مراقبة حالات الانتحار”، غير أن المعلومات الأولية التي كشفها مسؤولو السجن تفيد بأنه لم يكن تحت المراقبة وقت انتحاره.



واعتقل إبشتاين بعد اتهامه بالإتجار بالجنس والتحرش بقاصرات، بين سنتي 2002 و2005.

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