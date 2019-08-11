بالصور- زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار إطلاق "سلاح جديد"!

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زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار إطلاق "سلاح جديد"! زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار إطلاق "سلاح جديد"!



أعلنت كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جونغ أون أشرف على اختبار عملية إطلاق "سلاح جديد"، في إشارة إلى المقذوفين الاثنين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق.



وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية إنّ كيم أمر باختبار السلاح على الفور بعد تلقيه تقريرا عنه، وتفقده بنفسه في موقع الاختبار، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول نوع السلاح.



وذكرت الوكالة أن التحليلات التفصيلية لنتائج الاختبار أثبتت أن نظام السلاح الجديد ملائم ويتوافق تماما مع متطلبات التصميم الأساسية له.

وأضافت أن كيم أبدى رضاه الكامل على السلاح بعد مراقبة عملية الإطلاق.



يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت أمس السبت مقذوفين يعتقد بأنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى باتجاه بحر الشرق، ويعد هذا الإطلاق الخامس من نوعه منذ 25 تموز الماضي.