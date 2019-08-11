خبر انتحار ثلاث أخوات يشغل مواقع التواصل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #انتحار_ثلاث_اخوات بشكل كبير، وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 34 ألف تغريدة، وتضاربت الآراء حول السبب وراء الانتحار.

وانتشر مقطع صوتي لشخص يروي قصة انتحار الأخوات الثلاث، موضحاً أنهن في العشرينات من عمرهن، وقد دخلت عليهن والدتهن في الفجر لإيقاظهن للصلاة، لتتفاجأ بوجودهن مشنوقات ومفارقات الحياة، وقد أرجح السبب إلى لعبة الببجي.

وبعد انتشار المقطع الصوتي بدأ المستخدمون بتداول الخبر والحديث عن الحادثة وعن اللعبة التي طالب كثيرون بإيقافها

فقال فهد الشريف :"كله بسبب البوبجي، أذكرشخص قريب لي كان يلعب ببجي باستمرار وإدمان عجيب حتى قتل نفسه وشرد"

وقالت غامدية :"اللي معارضين السبب من ببجي ممكن تتركوا تفاهتكم على جنب .. الموضوع الأهم كيف صار التهاون في موضوع الانتحار لذي الدرجة صار فيه ضعف في الوازع الديني ما راح تكونوا أكثر ابتلاء من الأنبياء والرسل والحين اتفه الأشياء تسبب انتحار"

وفي المقابل رفض آخرون فرضية أن تكون لعبة الببجي هي السبب وراء حادثة الانتحار.

فقال نواف الدلبحي :"سالفةإن السبب ببجي ذي مستبعدة تماما بالمنطق .. إنتحار ثلاث بنات ومن نفس البيت ما يوحي بأن في مشكلة في هالبيت ؟ وما لقوا ملجأ إلا استخدام طريقة غير شرعية في التخلص من هالمشاكل"

وقالت ريم :"إلىيكتب بسبب ببجي والله لا أصنه بمقلاة على رأسه عشان يفتح مخه ويفكر مثل الخلق انتحارهم يمكن معنفات يمكن مقتولات يمكن مثل ماقريت شغالتهم مسممة لهم عندهم أب أو أم ظالمة انتحروا بسبب هالشي بس تقولي ببجي انتحروا عشانها هذا عذر قبيح جداً وما حنا هبل يوم نصدقكم"

وطالب كثيرون السلطات السعودية بفتح تحقيق للوصول إلى السبب الحقيقي وراء الانتحار.

ولم تعلق السلطات السعودية على الجدل الدائر حول الحادثة، ولم يصدر أي بيان رسمي عن حادثة الانتحار للتأكد من صحة الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.