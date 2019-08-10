العثور على الملياردير الأميركي جيفري إيبستين ميتاً في زنزانته

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عُثر على الملياردير الأميركي جيفري إيبستين المتهم بالاعتداء الجنسي على قاصرات ميتاً في زنزانته بسجن في نيويورك اليوم (السبت).

وكان إيبستين في انتظار محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرات، وهي التهمة التي طالما نفاها إيبستين، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وعثر على إيبستين مصاباً بجروح في سجنه في أعقاب محاولة انتحار مفترضة، بحسب تقارير عدة في وسائل الإعلام منتصف الشهر الماضي.

وكان إيبستين شبه فاقد للوعي مع كدمات على رقبته، بحسب ما ذكرت مصادر قانونية لم تكشف هويتها لوسائل الإعلام، وبدأ تحقيق في احتمال أن يكون إيبستين قد تعرض لاعتداء.

ورُفض طلب الملياردير الإفراج عنه بكفالة أوائل الشهر الماضي، بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرين، وتهمة التآمر للقيام بالاتجار الجنسي بقاصرين، وكان يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 45 سنة في حال الإدانة.

وطالب محامو إيبستين بأن يتم السماح له بالبقاء في منزله، مع وضع سوار إلكتروني في ساقه، ومراقبة منزله من جانب الشرطة.

ويقول المدعون إن إيبستين استغل جنسياً عشرات القاصرات في منازله في مانهاتن ونيويورك وبالم بيتش وفلوريدا بين الأعوام 2002 و2005.