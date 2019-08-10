«الملياردير التافه» باع اللّاشيء بالملايين

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كيف تبيع اللاشيء وتكسب المليارات؟ تحديداً كما فعل غاري دال في منتصف سبعينيات القرن الماضي، حين باع حيوانات أليفة من الحجارة وأطلق عليها إسم Pet Rocks لتصبح الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

بدأت القصة حين كان دال يتحدث مع مجموعة من أصدقائه عن الحيوانات الأليفة، ومقدار النفقات التي تحتاجها، حينها فكّر دال في أنّ لديه حيوانات أليفة مثالية، الصخور. كانت الدعاية لهذه الحجارة كحيوانات أليفة أهم ما يميّزها، واعتبره البعض أنه بالفعل الفكرة الذهبية في المشروع، فكان دليلاً استرشادياً لكيفية التعامل مع الصخور. أي أنه ليس هناك حاجة لإطعامها أو استحمامها أو المشي معها أو القلق بشأنها أثناء السفر مثل بقية الحيوانات الأليفة.

أحب الأميركيون الفكرة، فكانوا يشترون الصخور مقابل 3.95 دولارات (أي ما يعادل 15 دولاراً اليوم) وباع دال أكثر من 5 ملايين حيوان «صخرة» عام 1975 حتى أصبح مليارديراً.