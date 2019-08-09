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حادثة غامضة.. السطو على 2.5 مليون دولار بأقل جهد

9
AUGUST
2019
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تمكن سارقان محترفان في المكسيك من نهب نقود ذهبية بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي، بعدما ترك موظفو معمل صك النقود باب سرداب الخزنة مفتوحا على مصراعيه. 
 
وبدأت جريمة السرقة عندما اقتحم سارقان المصنع الحكومي، Casa de Moneda، أمس الأربعاء، ولدى أحدهما سلاح ناري.
 
وقام اللصان بطرح الحارس أرضا واحتجاز سلاحه الناري، ليسارع أحدهما إلى مكان الخزنة و"يتفاجأ" بوجود بابها مفتوحا، حيث أخذ مباشرة بحشو النقود في الأكياس التي بحوزته. 
 
ومع امتلاء الأكياس بالكامل، هرع  المجرمان إلى دراجتهما النارية ولاذا بالفرار بعيدا عن موقع المصنع، قبل وصول عناصر الشرطة إلى المكان.
 
أعلن المحققون المكسيكيون أن السارقين قد تمكنا من نهب 1567 قطعة نقود ذهبية، قيمة الواحدة منها 1610 دولارات أمريكية، ما يجعل قيمة المسروقات الكلية قرابة 2.5 مليون دولار. 
 
كما أضاف مصدر رسمي في جهاز الأمن المكسيكي أن دخول أحد السارقين مباشرة إلى الخزنة، يرجح تواطؤ موظفين من المصنع بجريمة السطو الغامضة.
روسيا اليوم
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